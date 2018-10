Von Sascha Valentin

Schweine wühlen Garten um

VORFALL Ungebetene Gäste kommen entlang der Lahn durch einen geschlossenen Zaun

Biedenkopf Dass Wildschweine Gärten umwühlen, die sich am Waldrand befinden, kommt häufiger vor. In Biedenkopf drangen sie jedoch zweimal binnen weniger Wochen in ein eingezäuntes Grundstück mitten in der Stadt ein. Das ist eher ungewöhnlich.

