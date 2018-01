Schweitzer kommt, Schäfer geht

Amtsübergabe in Bad Endbach: Markus Schäfer (rechts) händigt die Ernennungsurkunde an den neuen Bürgermeister Julian Schweitzer aus. Parlamentschef Karl-Heinz Seitz (links) gratuliert. (Foto: Tietz)

Bad Endbach Nun ist es amtlich: Julian Schweitzer tritt am Mittwoch seinen Dienst als neuer Bürgermeister der Gemeinde Bad Endbach an. In der Sitzung der Gemeindevertretung am Montagabend mit 350 Gästen im Bürgerhaus leistete der 25-jährige Sozialdemokrat seinen Amtseid und erhielt von seinem Vorgänger Markus Schäfer (CDU) die Ernennungsurkunde.

"Und nun bin ich Bürgermeister", sagte Julian Schweitzer in seiner Antrittsrede mit einem Lächeln. Das turbulenteste Jahr seines Lebens liege hinter ihm. Ein Jahr, in dem er gelernt habe, dass es sich lohnt, für seine Ziele und für seine Überzeugung zu kämpfen. Und nun trage er die Verantwortung für knapp 8000 Bürger und sei Dienstvorgesetzter von mehr als 100 Mitarbeitern. "Diese Veranwtortung übernehme ich gerne", betonte Schweitzer und kündigte bereits erste Projekte und Konzepte für eine Bürgerbeteiligung an.

Die zwölfjährige Amtszeit von Markus Schäfer endet am Dienstag (9. Januar). "Ich bin mit mir und meiner Welt im Reinen, aber ich gehe auch mit Wehmut", sagte ein sichtlich gerührter Bürgermeister in seiner Abschiedsrede. Die guten Stunden seiner Amtszeit werde im Herzen behalten, die schlechten hinter sich lassen. "Ich freue mich auf meinen neuen Lebensabschnitt", sagte der 50-Jährige mit Tränen in den Augen. Schäfer hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

Ein ausführlicher Bericht über die Amtseinführung des jüngsten Bürgermeister Hessens und über die Verabschiedung von Markus Schäfer folgt. (mi)