Sechs Bands rocken an fünf Tagen

Christa und Norbert Becker vom Hotel „Zum Treppche“ freuen sich, auch in diesem Jahr die Erfolgsgeschichte ihrer Festivalreihe fortschreiben zu können. „Wir sind auf dem Kirschenmarkt so oft angesprochen würden, ob wir ,Donnerstags in Gladenbach‘ fortsetzen würden“, beschreibt Norbert Becker. „Und natürlich tun wir das.“ Früher, als die Beiden noch ihr Restaurant führten, sei die allwöchentliche Sommer-Konzertreihe „Teil des Geschäfts“ gewesen, sagt der Gladenbacher: „Heute ist es vor allem Hobby.“

Und zwar eines, das Norbert und Christa Becker mit Leidenschaft betreiben. „Wir schauen uns immer die Bands an, die bei uns spielen sollen und entscheiden dann, ob sie bei uns reinpassen“, erzählt Christa Becker.

Und diese Leidenschaft zahlt sich aus, sagt auch Gladenbachs Bürgermeister Peter Kremer (parteilos). Die Stadt, beziehungsweise die städtischen Gesellschaft „Stadtmarketing – Energie – Bäder“ (SEB), unterstützt „Donnerstags in Gladenbach“ seit Anfang an. „Mittlerweile ist ,Donnerstags in Gladenbach‘ weit über die Stadt bekannt und geschätzt“, sagt Kremer. „Viele Gäste kommen deswegen auch von außerhalb an den Konzertabenden zu uns.“

Stefan Schmidt von der Brauerei Bosch betont: „Hier in Gladenbach herrscht eine einmalige Stimmung. Man merkt, dass die Organisatoren mit viel Herzblut dabei sind.“

Beim Ablauf der neunten Auflage von „Donnerstags in Gladenbach“ setzen die Organisatoren auf ihr bewährtes Konzept. Das heißt: Die Konzerte starten jeweils Donnerstags um 18 Uhr auf der Bühne auf dem Marktplatz. Der Eintritt ist frei. Für Getränke wird ein Festivalbecher benötigt. Dieser kostet wie in den Vorjahren 3,50 Euro und kann an allen Festivaltagen genutzt werden. Kinder erhalten an der Kasse einen Gratis-Becher.

Der Gladenbacher Sportclub (GSC) bereitet im Küchenzelt leckere Spezialitäten. Es gibt einen Stand mit Bowle und Wein und auch ausgewählte Craft-Biere können probiert werden. „Darüber hinaus gibt es jede Woche ein Gewinnspiel“, sagt Norbert Becker. Zu gewinnen gibt es Woche um Woche unter anderem eine handgefertigte Holz-Armbanduhr.

Folgende Bands spielen in diesem Jahr bei „Donnerstags in Gladenbach“:

EVE: Den Auftakt macht am 12. Juli die Coverband EVE. Anfang des Jahres hat die Gruppe aus Herborn ihren 25. Geburtstag gefeiert. Seit Anfang an dabei ist Drummer Jürgen Keiner. Die Partyband vervollständigen Peter Siegel (Keyboard), Thomas Till (Bass) und Julian Wessel (Gitarre) sowie Anna-Lena Wallenfels und Oliver Schnitte (Gesang). Mit ihrer energiegeladenen Show begeisterten sie schon auf dem Hessentag oder auf diversen Stadt- und Sommerfesten.

Mission:2Party: Das Sextett war im Vorjahr zum ersten Mal bei „Donnerstags in Gladenbach“ – und entpuppte sich als echter Glücksgriff. Auch strömender Regen konnte die Musiker um Dirk Kessler aus dem Dillkreis nicht stoppen. 1200 Fans feierten damals die Band, die Schlager, Deutschpop, Funk, Chartklassiker und Hardrock spielen. „Das war mega“, erinnert sich Norbert Becker. Mission:2Party stehen am 19. Juli auf der Bühne.

LEEcovers: „LEEcovers wurde uns empfohlen“, sagt Christa Becker. „Wir haben uns YouTube-Videos von ihm angehört und dachten nur: Das passt!“ LEEcovers rockt am 26. Juli den Gladenbacher Marktplatz.

Sixpash: Alte Bekannte treten am 2. August mit Sixpash auf der Marktplatzbühne auf. 2016 lieferten die sechs Musiker aus Biedenkopf, Marburg, Gießen und dem Kreis Limburg-Weilburg eine mitreißende Show vor über 1000 Fans. Vergangenes Jahr konnten sie dann wegen Dauerregens nicht auftreten. „Das holen wir dieses Jahr nach“, freut sich Norbert Becker.

Diego’s Bluesband und Brand New Day – Bryan-Adams-Tribute: Gleich zwei Bands stehen zum großen Finale am 9. August auf der Bühne. Diego’s Bluesband – „das sind fünf leidenschaftliche Musiker aus dem Lahn-Dill-Kreis, die sich mit Leib und Seele dem Chicago Blues und dem Rock verschrieben haben“, heißt es auf der Band-Website. Unter anderem haben Sänger Peter Ganz und seine vier Kollegen Thomas Lang (Gitarre, Blues Harp), Rolf Pobel (Bass), Paul „JJ“ Kövago (Gitarre) und Willi Schwerdhöfer (Schlagzeug) schon in Biedenkopf gespielt.

Brand New Day zollen „einem der größten Musiker unserer Zeit“ Tribut: Bryan Adams. Oliver Zapf (Schlagzeug), Mike Zentgraff (Gitarren, Gesang), Martin Pownall (Bass, Gesang) und Sänger Darko Ceh präsentieren seine Hits der 80er Jahre bis hin zum aktuellen Album „Get Up“. Alle vier Musiker sind bereits aus anderen Formationen bestens bekannt.

Auch im kommenden Jahr soll es mit "Donnerstags in Gladenbach" weitergehen; dann steht das zehnjährige Bestehen an, sagt Organisator Norbert Becker.