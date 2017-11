Sechs Herren schlagen nicht nur adventliche Töne an

Konzert Hinterländer Männerensemble tritt am Sonntag in der Biedenkopfer Stadtkirche auf / Erlös ist für die Hospitalstiftung gedacht

Biedenkopf „Ein kleines Licht in der dunklen Jahreszeit“ – unter diesem Motto gibt das Hinterländer Männerensemble zusammen mit einem Instrumentalensemble am ersten Adventssonntag (3. Dezember) ein Konzert in Biedenkopf. Der Erlös kommt der Biedenkopfer Hospitalstiftung zugute.

