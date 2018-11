Seine Roboterstimme warnt

Seit sieben Jahren lebt Helmut Fleischer aus Lohra ohne Kehlkopf, der infolge einer Krebserkrankung entfernt werden musste. Sprechen kann Fleischer nur mithilfe eines Stimmmodulators, den er sich an den Hals halten muss.

Das habe er nach der Operation genauso lernen müssen, wie viele andere Dinge, die für gesunde Menschen selbstverständlich seien, erklärte Fleischer.

Ein Jahr lang habe er eine logopädische Schule besucht, um mit seinen Mitmenschen nicht mehr per Block und Tafel kommunizieren zu müssen, wie es in der Anfangszeit nach der Operation der Fall war. Sein Leben habe sich dadurch total verändert, sagte Fleischer. Selbst beim Duschen müsse er aufpassen, dass kein Tröpfchen Wasser in den künstlichen Luftröhrenausgang an seinem Hals kommt, der direkt zur Lunge führt. „Sonst müsste ich vier Stunden lang husten, bis die Lunge das Wasser wieder einigermaßen draußen hat.“.

Obwohl für ihn seit sieben Jahren nichts mehr so ist, wie früher – seinen Humor hat er sich bewahrt. „Riechen kann ich auch nicht mehr“, entgegnet er auf die Frage einer Schülerin und ergänzt schelmisch: „Aber das ist ja auch manchmal ganz gut.“

Fleischer will verhindern, dass junge Leute seine Fehler wiederholen

Helmut Fleischer hat sein Schicksal angenommen und will anderen helfen, seine Fehler nicht zu wiederholen. Deswegen ist er im Rahmen von Präventionsprogrammen an Schulen unterwegs, um Kinder und Jugendliche aufzuklären.

„Ich war etwa in eurem Alter, als ich mit dem Rauchen angefangen habe“, erzählte er den Sechstklässlern. Erst mit 59 Jahren sei dann die Quittung gekommen. „Plötzlich habe ich keine Luft mehr bekommen und bin ohnmächtig geworden“, berichtete Fleischer. Verantwortlich dafür war ein Tumor in der Luftröhre, der diese zusammengedrückt hat. „Diese Art Tumor gab es damals nur achtmal auf der Welt. Das war wie ein Sechser im Lotto, ihn zu bekommen“, scherzte Fleischer. Gleichzeitig mahnte er jedoch: Dieser Krebs sei ganz klar eine Folge seines Zigarettenkonsums gewesen. Die Giftstoffe, die durch das Rauchen in den Körper gelangten, machten ihn krank.

Wie wichtig Fleischers Aufklärungsarbeit ist, belegte er mit einer aktuellen Statistik. Die Zahl der Kehlkopfoperationen sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Früher habe es eine im Monat gegeben. „Mittlerweile sind wir bei fünf in der Woche“, führte Fleischer den Schülern vor Augen. Seine Botschaft „Hände weg von Zigaretten“ gelte auch für die E-Zigaretten. „Was die uns noch bescheren, werden wir leider erst in ein paar Jahren wissen“, sagte Fleischer. Es sei aber zu befürchten, dass sie womöglich noch schädlicher seien als der normale Tabak. Besser wäre es, dies nicht am eigenen Leib herausfinden zu müssen.