Seniorin nach Busfahrt getreten

Die Beamten suchen sowohl den Fahrer als auch die Fahrgäste des letzten Busses von Marburg nach Dautphe in der Nacht zum Samstag, 24. November.

Nach den bisherigem Ermittlungen der Polizei griffen Fahrgäste bereits während der Fahrt schlichtend in einen Streit zwischen dem Mann und der Seniorin ein. Beide stiegen dann gegen 00.25 Uhr in der Gladenbacher Straße beim Kreisel aus. An der Haltestelle eskalierte der Streit und gipfelte darin, dass der Mann die Frau zu Boden stieß und nach ihr trat.

Die 75 Jahre alte Frau musste zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Den Angaben der Polizei zufolge sind die Verletzungen vermutlich nicht lebensgefährlich.

Täter ist vermutlich Deutschtürke

Das Opfer beschrieb den ihr nicht bekannten Mann als etwa 20 Jahre alten, gut gekleideten „Deutschtürken“. Der Grund der Auseinandersetzung ließ sich bislang nicht ermitteln.

Die Zeugen, insbesondere die Fahrgäste des Linienbusses werden gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf, (0 64 61) 9 29 50, in Verbindung zu setzen. (red)