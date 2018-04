Von Christian Röder

Sheeran trifft Status trifft AC/DC

CHILIS Musikveranstaltungen und Open Airs locken die kommenden Monate nach Dautphe

Dautphetal-Dautphe Status Quo, AC/DC, Ed Sheeran ... Fans diverser Musikrichtungen kommen in den kommenden Monaten im „Chilis“ in Dautphe voll auf ihre Kosten. Neben der fünften Auflage von „Rockin' Hinterland“ hat Chefin Martina Gerlach noch so einiges geplant.

Copyright © mittelhessen.de 2018