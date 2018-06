Von Jennifer Stein

Silberg sieht den Festzug doppelt

Kirmes Spielmannszug Gladenbach begleitet vierzehn Burschenschaften zum Festzelt

Dautphetal-Silberg Die Burschenschaft Silberg hat am Wochenende zur Kirmes auf den Festplatz eingeladen. Neben einer Party am Mittwochabend und dem bayrischen Heimatabend am Freitag war der Höhepunkt am Samstag der Festzug mit befreundeten Burschen- und Mädchenschaften.

