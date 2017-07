Silent Seven starten Sommer-Spaß

FESTIVAL Erstes Konzert bei "Donnerstags in Gladenbach" / Coverband kommt zum fünften Mal

Gladenbach Sie haben den Hessentag in Rüsselsheim gerockt und zuletzt beim Marburger Stadtfest „3TM“ für ausgelassene Stimmung gesorgt. Nun kommen Silent Seven nach Gladenbach. Die Band eröffnet am 13. Juli die Festivalreihe „Donnerstags in Gladenbach“.

