Von Michael Tietz

Smiley soll Raser bremsen

VERKEHR Ortsbeirat Mornshausen will Geschwindigkeitsanzeiger kaufen

Gladenbach-Mornshausen In allen Gladenbacher Stadtteilen klagen Bürger über zu schnelle Autofahrer – auch in Mornshausen. Dort will der Ortsbeirat nun einen Geschwindigkeitsanzeiger kaufen. Die Tafel soll bei Rasern einen Denk- und Lernprozess anstoßen.

