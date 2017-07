Von Susanne Abbe

Sommer, Sonne, Müll entsorgen

SERIE Teil 5: Wohin mit altem Sonnenöl, kaputten Badelatschen und abgelaufenen Medikamenten?

Breidenbach Sommerzeit ist Reisezeit. Wer Koffer packt, findet dabei im Schrank auch so manches, was alt und unbrauchbar geworden ist. Gute Gelegenheit also, ein bisschen Ballast abzuwerfen. Wohin damit, weiß Thomas Rösser vom Müllabfuhrzweckverband Biedenkopf (MZV).

