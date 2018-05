Von Hartmut Bünger

Spielplätze sollen erhalten bleiben

Ausschuss Abgeordnete wünschen Konzepte für Plätze am Pfefferacker und in der Oberstadt

Biedenkopf Die Stadtverordneten wollen die drei Kinderspielplätze in Ludwigshütte, in der Oberstadt und am Pfefferacker erhalten. Das hat sich auch in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses bestätigt.

