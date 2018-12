Von Hartmut Bünger

Stadt investiert in den Zaun

Ortsbeirat 25 000 Euro für den Wallauer Friedhof eingeplant

Biedenkopf 25 000 Euro will die Stadt im kommenden Jahr investieren, um den Zaun am Wallauer Friedhof zu erneuern. Das ist einer der Posten im Haushalt, über den der Ortsbeirat in seiner jüngsten Sitzung gesprochen hat.

