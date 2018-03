Von Susan Abbe

Stadt will 70 Treppen angehen

Ortsbegehung Verbindungswege kommen in die Jahre / Ausschuss berät über Sanierung

Biedenkopf Rund 70 Treppen und Verbindungswege in Biedenkopf bröckeln leise vor sich hin. Einige davon hat sich der Bauausschuss am Mittwoch angesehen. Die Stadt muss das Thema unbedingt angehen und die Treppen nach nach sanieren, so die einhellige Meinung des Gremiums.

