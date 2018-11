Star und Orchester proben getrennt

Ihr Jubiläumsjahr will die „Hinterländer Blasmusik“ mit einem besonderen Konzert ausklingen lassen. Zum 50-jährigen Bestehen des Orchesters gratuliert keine Geringere als die langjährige Produzentin und Frontfrau der Kelly Family. Der Musikverein Bad Endbach und Kathy Kelly werden am Abend des ersten Advents (2. Dezember) in der katholischen Kirche in Gladenbach gefühlvolle moderne Melodien und vorweihnachtliche Stücke präsentieren.

„Wir wollen zeigen, wie schön das Zusammenspiel von Gesangssolistin und Blasorchester sein kann“

„Dieses Konzert soll für Musiker und Publikum zum unvergesslichen Erlebnis werden“, sagt Dirigent Michael Werner. Der Kartenvorverkauf läuft , ebenso die Proben bei den Instrumentalisten. Und die Vorfreude? Die sei riesig, betonen die Blasmusiker.

Das unterstreicht auch Carsten Seitz. Der Abend mit dem Weltstar werde als Highlight in die Annalen des Vereins eingehen, ist sich der Vorsitzende sicher. „Seit ich Mitglied im Musikverein bin, kann ich mich an keine vergleichbare Veranstaltung erinnern“, sagt Seitz. Er hatte bereits im vergangenen Jahr den Konzerttermin mit Kathy Kelly vereinbart. „Noch bevor das Comeback der Kelly Family die Ausmaße angenommen hatte, wie man es aktuell erlebt“, erzählt Seitz.

Ursprünglich wollten die Familienmitglieder im Mai 2017 nur für einen Auftritt in der Dortmunder Westfalenhalle zusammenkommen. Doch die Ticketnachfrage übertraf alle Erwartungen. Zwei Zusatzkonzerte und eine öffentliche Generalprobe am gleichen Wochenende wurden eingeschoben. „Da haben wir gemerkt, wie die Leute uns vermisst haben“, erinnert sich Kathy Kelly. Es folgten das neue Album „We Got Love“ und eine Arena-Tournee Anfang 2018. Im kommenden Jahr gibt die Kelly Family acht Open-Air-Konzerte – eines beim Hessentag in Bad Hersfeld.

Neben dem Comeback mit der Familienband stehen für Kathy Kelly auch regelmäßig Soloauftritte an. Ihr voller Terminplan hat deshalb auch Auswirkungen auf die Vorbereitungen für das Gastspiel in Gladenbach. „Da sie im Moment ständig unterwegs ist, wird es sehr schwierig, auch nur einen gemeinsamen Termin für eine Probe zu finden“, erzählt Seitz.

Die Titel für das Konzert am 2. Dezember bereiten die Sängerin und der Musikverein unabhängig voneinander vor. „Kathy Kelly hat von uns Noten und Hörbeispiele bekommen“, erklärt der Vorsitzende. Dirigent Michael Werner habe bewusst Lieder ausgewählt, die die Solistin so oder in ähnlicher Form schon einmal mit anderen Orchestern oder Chören aufgeführt habe.

„Wenn alle Stricke reißen, müssen wir am Tag des Konzertes noch eine Generalprobe durchführen. Kathy Kelly ist durch und durch Profi, für sie sollte das kein echtes Problem sein“, betont Seitz.

Einer größeren Herausforderung stellt sich der Musikverein. Die meisten Stücke kennen die Instrumentalisten zwar. Aber: „Wir haben in der jüngeren Vergangenheit einige junge Musiker aus unserer erfolgreichen Nachwuchsarbeit ins Orchester integriert, sie müssen wir nun an die Titel heranführen“, erzählt Seitz. Währenddessen sind die „alten Hasen“ gefordert, die ihnen bekannten Lieder aufzufrischen.

Für alle Orchestermitglieder gilt dabei: „Wir müssen bei jedem Ton, bei jeder Note daran denken, dass am Konzertabend eine Solistin vor uns steht. Sie bildet den Mittelpunkt, nicht wir“, betont der Vereinsvorsitzende. Das Orchester müsse sich „gnadenlos diszipliniert unterordnen, damit das Klangbild insgesamt harmonisch und rund beim Zuhörer ankommt“.

Gelingen soll dies unter anderem bei Billy Joels Erfolgstitel „Leningrad“, bei dem imposanten Werk „Highland Cathedral“ und dem einfühlsamen „The Rose“ von Bette Midler. Mit der Zusammenstellung „The Cream of Clapton“ stellen Orchester und Solistin die schönsten Melodien von Eric Clapton vor. „Wir wollen zeigen, wie schön das Zusammenspiel von Gesangssolistin und Blasorchester sein kann“, sagt Dirigent Michael Werner.

Das Konzert findet am Sonntag, 2. Dezember, ab 17.30 Uhr in der katholischen Kirche „Maria Königin“ in Gladenbach statt (Einlass: 16.30 Uhr). Tickets gibt es für 18 Euro bei der Tourist-Info Bad Endbach, in den Rewe-Märkten in Bad Endbach und Gladenbach (Kirchbergcenter), im Edeka-Markt in Weidenhausen sowie bei allen Orchestermitgliedern. An der Abendkasse kostet der Eintritt 21 Euro.