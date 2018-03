Steuererhöhung ist vom Tisch

PARLAMENT Gemeinde Bad Endbach baut Haushaltsdefizite ab

Bad Endbach (mi). In vielen Kommunen des Hinterlandes werden derzeit fleißig die Steuern erhöht. Nicht so in Bad Endbach. Dank der positiven Haushaltslage müssen dort die Bürger nicht stärker zur Kasse gebeten werden.

