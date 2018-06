Stöbern, einkaufen, genießen

Erlebnis-Shopping wollen die Veranstalter den Besuchern bieten. Organisiert wird der Markt dabei erstmals von der neu gegründeten Marktkommission der Vereinsgemeinschaft Hartenrod/Schlierbach. Und die kündigt an, dass am Marktsonntag mehrere Dutzend Händler ihre Stände in Hartenrod aufbauen und ein umfangreiches Warensortiment bieten werden.

Im Rahmenprogramm gibt es viel Musik, Angebote für Kinder, eine Tombola und eine Traktorenausstellung

Der Johannismarkt startet am Sonntag um 10.30 Uhr mit einem festlich-musikalischen Dorfgottesdienst, Open Air vor Jeegels Hoob. Mit dabei sind alle örtlichen Kirchen und Gemeinschaften, auch Chöre wirken mit.

Um 11.30 Uhr eröffnen Ortsvorsteher Hans-Jürgen Debus und Julia Haus von der Marktkommission den Markt dann offiziell.

Neben der Möglichkeit zum Einkaufen erwartet die Marktbesucher ein buntes Rahmenprogramm. Zwischen 11.45 und 12.15 Uhr spielt der Posaunenchor der Evangelischen Kirche auf der Bühne vor Jeegels Hoob Volkslieder. In der anschließenden Mittagspause bieten örtliche Vereine, Gruppen und Gastronomen Speisen und Getränke. Ab 13 Uhr bietet der Kultur- und Förderverein sein seit Jahren bekanntes und beliebtes XXL-Kuchenbuffet. Die Backhausfreunde um Werner Schepp bieten ab 12 Uhr im Foyer von Jeegels Hoob ihr Hartenröder Johannismarkt-Backhausbrot an.

Die kleinen Besucher lädt der TV Hartenrod zu Spielen vor der Fahrschule Haus ein. Außerdem tritt vor Jeegels Hoob ein Zauberkünstler auf. Neu beim Markt ist eine Traktorenschau mit vielen alten „Schätzchen“ auf dem Parkplatz bei Jeegels Hoob.

Ein Höhepunkt ist sicher auch das Bad Endbacher Kurkonzert mit dem Jugendharmonikaorchester Hartenrod, das anlässlich des Johannesmarktes in Hartenrod stattfindet: Beginn ist um 15.30 Uhr vor Jeegels Hoob.

Eine Tombola mit vielen Preisen – darunter Tagesfahrten, Gutscheine und Sachpreise im Wert von insgesamt 1000 Euro – rundet das Marktgeschehen ab. Lose kosten einen Euro. Ab 17 Uhr werden die Gewinner an Jeegels Hoob gezogen.

Verkehrsführung

Anlässlich des Johannismarktes am Sonntag, 24. Juni, ist die Hauptstraße (L 3050) in Hartenrod von 6 bis 22 Uhr von der Einmündung Hartenroder Straße bis vor die Einmündung Poststraße (Haus-Nummer 68) für den Verkehr voll gesperrt. Die Avia-Tankstelle ist aus Richtung Eisemroth erreichbar. Eine Umleitung erfolgt aus Richtung Eisemroth über die Schlierbacher Straße, Am Loh, Am Goldfloß, Hahnkopfstraße, Hartenroder Straße. Die Umleitung aus Richtung Bad Endbach erfolgt über den befestigten Feldweg gegenüber Feuerwehrgerätehaus Bad Endbach/Feldweg Verlängerung der Poststraße, Poststraße.

Aufgrund der Sperrung können an diesem Tag die Bushaltestellen in den Ortsteilen Hartenrod und Schlierbach und die Haltestelle Einkaufszentrum/ Bewegungsbad/KSF-Zentrum in Bad Endbach nicht bedient werden. Die Linie 383 (Hartenrod – Marburg) und die „Blaue Linie“ (Fahrradanhänger) beginnen und enden an der Haltestelle „Berglandklinik“ in Bad Endbach. (red)