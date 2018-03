Störungen bei TV- und Radioempfang möglich

Am mittelhessischen Standort Rimberg werden in der Zeit vom 20. März bis voraussichtlich 4. Juni die Antennen zur Ausstrahlung von DVB-T2 HD und DAB+ erneuert. In der gesamten Umbauphase kann es im Empfangsbereich des Senders zu Beeinträchtigungen kommen. Dies betrifft sowohl den Fernsehempfang via DVB-T2 HD als auch den Hörfunkempfang via DAB+. Vorübergehend sind auch kurze Abschaltungen erforderlich, heißt es dazu in einer Pressemitteilung vom Montag.

Aus diesem Grund werden am Standort Rimberg die Programme während der gesamten Umbauphase über eigens errichtete Interimsantennen ausgestrahlt. Dabei kann es unter Umständen zu Empfangseinschränkungen kommen, die sich hauptsächlich in den Randgebieten des Versorgungsbereichs des Senders Rimberg auswirken, teilt der hr mit.

Versorgung mit DAB+ soll verbessert werden

Mögliche Beeinträchtigungen beim Empfang der Programme via DVB-T2 HD und DAB+ während der Bauarbeiten am Sender Rimberg werden weitgehend über die nordhessischen Sender „Hoher Meißner“ und „Habichtswald“ sowie über die Sender „Kreuzberg „(Rhön für das ZDF) und „Biedenkopf“ (nur DAB+) aufgefangen.

Bei Autoradios, die das Programm per DAB+ empfangen können, empfiehlt der Hessische Rundfunk, die automatische DAB+/UKW-Umschaltung zu aktivieren. Dann wechselt das Empfangsgerät in der Regel automatisch auf den UKW-Empfang, sobald kein DAB+ Signal empfangen wird.

Ziel des Antennenaustauschs am Rimberg: DAB+-Versorgung in Mittelhessen soll „deutlich verbessert“ werden. (red)