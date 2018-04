Streit eskaliert: Auto fährt in Personengruppe

Die Verletzten kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr vor einem Imbiss in der Kasseler Straße in Cölbe.

Die Anzahl der Beteiligten, der exakte Geschehensablauf, sowie die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung müssen noch ermittelt werden, so Staatsanwalt Nicolai Wolf und Polizeisprecher Jürgen Schlick.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen Staatsanwatschaft und Polizei von einem persönlichen Streit aus.

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können.

Hinweise nimmt die Kripo Marburg unter (0 64 21) 40 60 entgegen. (red)