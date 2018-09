Streit mit Messer und "Nagelbrett": Polizei sucht Zeugen

Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren in die beiden Vorfälle kurz vor Mitternacht zumindest vier Personen verwickelt. Mehrere junge Männer feierten zunächst vor dem Kino und stiegen dann in einen Linienbus am Erwin-Piscator-Haus in der Biegenstraße ein. Vor der Abfahrt in Richtung Hauptbahnhof kam es dann zu ersten Streitigkeiten. Hierbei kassierte ein 18-Jähriger offenbar einen Faustschlag ins Gesicht. Der Geschlagene soll anschließend den 27 Jahre alten Kontrahenten vor dem Bus mit einem kleinen Messer bedroht haben. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich die Beteiligten nicht mehr vor Ort.

Weiterer Vorfall am Hauptbahnhof

Minuten später gingen bei der Polizei mehrere Notrufe über eine weitere Auseinandersetzung einer Personengruppe am Vorplatz des Hauptbahnhofes ein. Auch hier war die Lage für die alarmierten Streifen zunächst unübersichtlich. Es stellte sich allerdings schnell heraus, dass die Vorfälle im/am Bus und am Bahnhof in Verbindung stehen. Ein 23 Jahre alter Mann wies eine kleine Schnittverletzung an der Hand auf. Eigenen Angaben zufolge wurde ihm die Wunde durch einen 21-Jährigen mit einem Messer zugefügt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten vorsorglich zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik.

Die Polizei stellte zudem ein mit Nägeln "gespicktes" Holzbrett sicher, das bei der Auseinandersetzung zum Einsatz gekommen sein soll. Ein Messer wurde von der Polizei nicht aufgefunden. Bei den bisher ermittelten Beteiligten handelt es sich um Flüchtlinge mit unterschiedlichen Nationalitäten, die im Landkreis wohnhaft sind.

Da das Motiv, der genaue Geschehensablauf und die Tatbeteiligung der Personen noch nicht einwandfrei geklärt werden konnte, sucht die Polizei dringend nach Zeugen und bittet um Mithilfe: Wer hat den Streit der Personen in dem Linienbus und/oder am Busbahnhof beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tatbeteiligten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter der Nummer (06421) 4060. (red)