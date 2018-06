VON NADJA SCHWARZWÄLLER

Stummfilme mit neuem Klang

JUBILÄUM Marburger "Kino-Familie" feiert 100-jähriges Bestehen

Marburg. Vom "Flora-Bad" bis hin zum "Cineplex" und aus den Tagen des Stummfilms bis ins digitale Zeitalter: Die Kino-Geschichte in Marburg - und damit die Geschichte der Familie Closmann - umfasst inzwischen hundert Jahre. Grund genug, zu feiern. Am Samstag fand die Eröffnung einer Ausstellung zu dieser Geschichte statt und am Sonntag flimmerte ein Stummfilm über die Leinwand und wurde live im Kino vertont.

