TSG holt Kirsten Fründt ins SPD-Schattenkabinett

Die 51-Jährige sei eine versierte Fachfrau, die den Haushalt des Kreises wieder konsolidiert und finanziell gestärkt habe, sagte der Parteivorsitzende am Donnerstag in Wiesbaden. Dazu kenne sie auch die Bedürfnisse der kommunalen Familie.

Landrätin und SGK-Landesvorsitzende Kirsten Fründt habe ich eben für den Bereich Finanzministerium in mein #Regierungsteam berufen. Das ist auch ein klares Signal an die kommunale Familie für eine gerechte Finanzverteilung in Hessen! #tsg18 @OP_online @lhelrs pic.twitter.com/Aw6ddDDeB9 — Thorsten Schäfer-Gümbel (@tsghessen) 30. August 2018

Die Landrätin kündigte an, bei einer Regierungsverantwortung der Sozialdemokraten nach der Landtagswahl im Herbst zunächst den Kommunalen Finanzausgleich auf eine neue Grundlage zu stellen. „Die gesellschaftliche Teilhabe findet hauptsächlich in den Kommunen statt“, betonte Fründt. „Dort entscheidet sich, ob jemand zufrieden ist oder unter den Verhältnissen leidet.“ Deswegen müsse das Land Städte, Gemeinden und Landkreise finanziell wieder in die Lage versetzen, nicht nur das Allernötigste zu erledigen, sondern das Gemeinwesen zusammenzuhalten.

In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Derzeit regiert eine Koalition aus CDU und Grünen. (dpa/lhe)