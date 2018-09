Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

Laut dem Sprecher der Marburger Staatsanwalt, Nicolai Wolf, wurde Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Das sagte er am Dienstagnachmittag im Gespräch mit dem HA.

Der 22-jährige Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz hat, sitzt derzeit wegen Fluchtgefahr in U-Haft. Der Mann ist tatverdächtig der Brandstiftung und der Bedrohung. Er soll am Montagnachmittag auf dem Parkplatz der Außenstelle der Kreisverwaltung in der Biedenkopfer Kiesackerstraße mehrere Autos von Mitarbeitern der Behörde in Brand gesteckt haben. Dazu verwendete er laut Polizei einen Brandbeschleuniger.

Neben dem Anzünden der Autos wird ihm auch die Bedrohung einer Person vorgeworfen. Dazu soll er laut Polizei ein Messer eingesetzt haben.

Das genaue Motiv und die Beweggründe für die Brandstiftung und die Bedrohung stehen derzeit noch nicht fest.

Gab es vor dem Vorfall Streit mit den Behörden? Nicolai Wolf möchte dies nicht bestätigen

Nach Informationen dieser Zeitung soll dem Mann am Montagvormittag ein Hausverbot im ehemaligen Landratsamt in Biedenkopf erteilt worden sein. Er hatte wohl „Stress mit den Behörden“ gehabt, mutmaßte ein Zeuge am Tatort.

Nicolai Wolf wollte dies auf Anfrage dieser Zeitung weder bestätigen noch kommentieren. „Die Ermittlungen zum Motiv und zu dem Ablauf des Geschehens dauern derzeit noch an“, sagte er am Dienstag.