Von Christian Röder

Tausende begrüßen den Frühling in Marburg

AKTION Verkaufsoffener Sonntag und Showprogramm in Marburg locken die Massen

Marburg Eigentlich hätten die Veranstalter des Stadtmarketings den „Marburger Frühling“ in diesem Jahr umbenennen müssen – in „Marburger Frühsommer“. Bei Temperaturen um die 22 Grad strömten am Samstag und Sonntag Tausende durch die Straßen der Universitätsstadt.

Copyright © mittelhessen.de 2018