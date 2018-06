VON EDGAR MEISTRELL

Tausende feiern bei Buderus

WERKSJUBILÄUM 100-jähriges Bestehen lockt zahlreiche Besucher nach Breidenbach

Breidenbach. "Hier riecht es so wie Papa, wenn er abends heimkommt", fällt dem jungen Mann an der Hand seiner Mutter spontan ein, als sie beide mit vielen anderen Besuchern am Samstag die Buderus-Werkshalle mit den Gießöfen betreten. Zum Tag der offenen Tür kommen Tausende. Sie feiern nicht nur das 100-jährige Bestehen des Werkes, sie schauen sich um in den Hallen, die sonst verschlossen sind.

