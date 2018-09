Von Ina Tannert

Tausende strömen zum Behring-Tag

WIRTSCHAFT Offenen Tür zwischen Görzhausen und MARS-Campus

Marburg Virtuell, zu Fuß in stillgelegten Laboren oder im Heißluftballon aus großer Höhe – an verschiedenen Stationen konnten die Gäste einen Blick auf und in das Innenleben des Pharmastandorts werfen.

Copyright © mittelhessen.de 2018