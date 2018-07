Teichstraße bleibt zehn Wochen zu

An die letzte Großbaustelle in der Kernstadt denken die Gladenbacher ungern zurück. Viel Geduld mussten vor allem die betroffenen Geschäftsleute aufbringen – und auch teilweise stattliche Umsatzeinbußen in Kauf nehmen.

Im Sommer 2015 war die Sanierung der Gießener Straße gestartet. Die Arbeiten dauerten sieben Wochen länger als geplant. Im Straßenunterbau waren überraschend stillgelegte Wasserleitungen und Kanäle aufgetaucht. An anderer Stelle lagen Gasleitung und Telefonkabel nicht dort, wo sie vermutet worden waren.

Ursprünglich sollten die Straßenbauer im Anschluss auch die angrenzende Teich- und Marktstraße wieder in Schuss bringen. Auf Drängen des Gewerbevereins verschob Hessen Mobil diese Pläne dann aber. Die Verschnaufpause ist nun rum.

Für Ende August ist der Baubeginn in Gladenbach vorgesehen, teilte Sonja Lecher vom zuständigen Straßen- und Verkehrsmanagement auf Nachfrage mit.

Der genaue Termin steht noch nicht fest. Denn der hängt davon ab, wie lange die am Montag begonnenen Bauarbeiten an der Kreisstraße bei Römershausen dauern. Diese sollen – so der Zeitplan – am 24. August abgeschlossen werden. Die K 111 erhält derzeit eine neue, dickere Fahrbahnoberfläche. Der etwa vier Kilometer lange Abschnitt zwischen den Landesstraßen 3050 (Weidenhausen) und 3288 (Runzhausen) wird während der Bauarbeiten in der Teichstraße als Umleitungsstrecke benötigt.

Eine Bauzeit von rund zehn Wochen hat Hessen Mobil für die Gladenbacher Ortsdurchfahrt eingeplant. Voraussichtlich Anfang November, so Sonja Lecher, sollen die Arbeiten in diesem Abschnitt fertiggestellt werden.

Damit fallen der Kürbismarkt (29. September) und der Brunnenmarkt (21. Oktober) in die Bauzeit.

Auf rund 270 Meter Länge bekommt die Teichstraße einen neuen Asphaltaufbau inklusive neuer Frostschutzschicht. Außerdem modernisiert die beauftragte Baufirma die Straßenabläufe und deren Anschlussleitungen. Die Verkehrsinsel in Richtung Gießener Straße wird ebenfalls in Schuss gebracht.

Die Zweckverbände Mittelhessische Abwasserwerke (ZMA) und Mittelhessische Wasserwerke (ZMW) sitzen bei dem Projekt ebenfalls mit im Boot. Sie werden Hausanschlüsse erneuern, punktuell den Kanal sanieren und eine Wasserleitung verlegen.

Einbahnregelung in der Marktstraße wird für die Bauphase gedreht / Busse halten am Rathaus

„Die Breite der Teichstraße lässt aus Sicherheitsgründen ein Bauen unter halbseitiger Fahrbahnsperrung nicht zu“, erklärte Sonja Lecher. Deshalb müsse dieser Streckenabschnitt während der Bauarbeiten voll gesperrt werden.

Für den Durchgangsverkehr werden deshalb mehrere Umleitungsstrecken eingerichtet. Wer von Biedenkopf kommt und über die Zollbuche in Richtung Aartalsee (Nord-Süd-Verbindung) will, muss dann die L 3288 (Runzhausen), K 111 (Römershausen) und L 3050 (Weidenhausen) nutzen.

Zwischen Herborn, Lohra und Marburg (West-Ost-Verbindung) führt die Umleitung durch das Gladenbacher Gewerbegebiet auf dem Würtenberg (Jakob-Heuser-Straße) über die L 3048 nach Mornshausen. Für die Verbindung von Biedenkopf nach Lohra fährt der Verkehr in Gladenbach auf die B 255 nach Willershausen. In umgekehrter Richtung geht es über Mornshausen und die K 115 (Zur Hoor) zur Bundesstraße 255.

In Gladenbach selbst wird die Einbahnstraßenregelung in der Marktstraße umgedreht – von der Einmündung Bahnhofstraße bis zur Gießener Straße. Auf dem kleinen Teilstück der Marktstraße zwischen der Bahnhofstraße und der Kreuzung am „Dreigestirn“ (Fußgängerüberwege) wird der Verkehr mit Baustellenampel geregelt. Hier ist die Marktstraße dann in beide Richtungen befahrbar. Die Bushaltestelle am Marktplatz (Busbahnhof) ist während der Sperrung der Teichstraße nicht nutzbar. Eine Ersatzhaltestelle wird in Höhe des Rathauses (Karl-Waldschmidt-Straße) eingerichtet.

Im Frühjahr 2019 – also vor dem nächsten Kirschenmarkt – soll laut Hessen Mobil dann die Marktstraße saniert werden. Sie bekommt eine neue Deck-, Binder- und Tragschicht. Außerdem werden auch hier ZMA und ZMW Hausanschlüsse erneuern und den Kanal reparieren.

Um die Fahrbahnen in der Teich- und Marktstraße herzurichten, nimmt der Bund insgesamt 750 000 Euro in die Hand. Der erste Bauabschnitt in diesem Jahr schlägt mit rund 470 000 Euro zu Buche. Hinzu kommen die Kosten für Kanal- und Wasserleitungen.