Thomas Burk ist neuer Ortsvorsteher

WAHL Lob für Vorgänger Reinhold Koch

Gladenbach-Frohnhausen Die Frohnhäuser haben einen neuen Ortsvorsteher: Thomas Burk tritt die Nachfolge von Reinhold Koch an. Einstimmig wurde er am Mittwochabend in das Amt gewählt.

