Tödlicher Unfall: Bus überrollt Frau (55) am Marburger Südbahnhof

Von Edgar Meistrell und Christian Röder

Am Marburger Südbahnhof ist eine Person bei einem Unfall mit einem Gelenkbus ihren schweren Verletzungen noch vor Ort erlegen. (Foto: Meistrell)

MARBURG An einer Bushaltestelle am Marburger Südbahnhof hat sich am Dienstagnachmittag ein tödlicher Unfall ereignet. Eine 55-jährige Frau aus Marburg geriet unter einen Gelenkbus und wurde eingeklemmt. Sie erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.