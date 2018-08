Tödlicher Unfall: Bus überrollt Frau am Marburger Südbahnhof

Von Edgar Meistrell

Am Marburger Südbahnhof ist eine Person bei einem Unfall mit einem Gelenkbus ihren schweren Verletzungen noch vor Ort erlegen. (Foto: Meistrell)

Am Marburger Südbahnhof ist eine Person bei einem Unfall mit einem Gelenkbus ihren schweren Verletzungen noch vor Ort erlegen. (Foto: Meistrell)

Am Marburger Südbahnhof ist eine Person bei einem Unfall mit einem Gelenkbus ihren schweren Verletzungen noch vor Ort erlegen. (Foto: Meistrell)

Am Marburger Südbahnhof ist eine Person bei einem Unfall mit einem Gelenkbus ihren schweren Verletzungen noch vor Ort erlegen. (Foto: Meistrell)

Am Marburger Südbahnhof ist eine Person bei einem Unfall mit einem Gelenkbus ihren schweren Verletzungen noch vor Ort erlegen. (Foto: Meistrell)

MARBURG An einer Bushaltestelle am Marburger Südbahnhof hat sich am Dienstagnachmittag ein tödlicher Unfall ereignet. Eine Frau geriet unter einen Gelenkbus und wurde eingeklemmt. Sie erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.