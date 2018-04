Tödlicher Zusammenstoß

Der schwere Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr. Den Angaben der Polizei zufolge kam der Kradfahrer aus Richtung Sinkershausen und nahm den Abzweig nach Friebertshausen. Dort geriet er auf die Gegenfahrbahn. Trotz einer Vollbremsung prallte er frontal gegen einen entgegenkommenden VW Arteon, Dessen Fahrer, ein 56-jähriger Mann aus einem Gladenbacher Stadtteil, konnte den Zusammenstoß ebenfalls nicht verhindern.

Der Motorradfahrer stürzte über die Motorhaube auf die Straße. Ersthelfer, unter anderem ein Feuerwehrmann, begannen sofort mit der Reanimation. Wenig später trafen Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug und der Rettungshubschrauber Christoph Gießen ein.

Trotzdem starb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt.

Die Polizei geht davon aus, dass überhöhte Geschwindigkeit des Motorradfahrers die Ursache für den Unfall ist. In dem Straßenabschnitt gilt Tempo 30. Den Schaden beziffert die Polizei auf insgesamt 8500 Euro: 8000 Euro am Fahrzeug, 500 Euro an dem älteren Krad.

Neu in Mittelhessen: Autobahnpolizei dokumentiert Unfallstelle mit Drohne aus der Luft

Die Frohnhäuser Feuerwehr war mit etwa 18 Kameraden im Einsatz, die die Straße in Richtung Friebertshausen absperrten und die Rettungsmaßnahmen unterstützten.

Neben einem Gutachter war auch ein Hauptkommissar der Gießener Autobahnpolizei vor Ort, der die Unfallstelle mit einer Drohne aus der Luft filmte. Die Polizei in Mittelhessen beteiligt sich an einem Pilotprojekt, in dessen Rahmen seit Februar eine Drohne im Polizeialltag getestet wird (wir berichteten). Ebenfalls im Einsatz waren mehrere Notfallseelsorger.