Toilettenpfad wäre konkrete Hilfe

Selbsthilfe Prostatakrebs-Patienten bringen Tabuthemen in die Öffentlichkeit

Marburg Hans-Werner Biehn nimmt kein Blatt vor den Mund. Er bringt Tabu-Themen in die Öffentlichkeit, in die Politik, sogar bis hinein in den Hessischen Landtag. Biehn ist Leiter der Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Marburg. Mit Gesprächsrunden sei es nicht getan.

