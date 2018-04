Tonnenweise Metall geklaut

Bei den Einbrüchen, die zwischen Oktober vergangenen Jahres und April 2018 begangen wurden, wurden insgesamt etwa 32 Tonnen hochwertiges Kupfer und Messing erbeutet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließen die zuständigen Richter des Amtsgerichts Marburg gegen die Männer, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, Haftbefehle. Sie befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Festnahme erfolgte am Mittwoch, 4. April, nach dem in der Nacht vorangegangenen Einbruch in einen Rohstoffverwertungsbetrieb in Dautphetal. Die Beute aus der Nacht bestand aus gut 2,5 Tonnen Kupfer und Messing. Der Wert: zwischen 15 000 und 20 000 Euro.

Einbrüche unter anderem in Dautphetal

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Marburg ermitteln bereits seit vergangenem Oktober intensiv wegen Einbruchstaten in Marburg, Dautphetal, Stadtallendorf und Lahntal, bei denen die Täter jeweils große Mengen hochwertiger Metalle mitnahmen.

Die Ermittler gingen davon aus, dass es sich um die gleichen Täter beziehungsweise eine gleiche Tätergruppe handelt. Die sich anschließenden Ermittlungen ermöglichten die Festnahme der Tatverdächtigen nach dem letzten Einbruch. Die Fahnder griffen zu, als die Tatverdächtigen versuchten, die Beute zu veräußern. Im Zuge der weiteren Ermittlungen soll geklärt werden, ob sich das Betätigungsfeld der Festgenommenen auf den Landkreis Marburg-Biedenkopf beschränkte. (red)