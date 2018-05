Traktor überrollt Fahrer

Er liegt nach notärztlicher Erstversorgung auf der Intensivstation. Nach den ersten Ermittlungen hatte sich ein grüner Deere Traktor selbstständig gemacht und war losgerollt. Der Buchenauer versuchte offenbar noch, das von ihm benutzte Gefährt zu stoppen. Der Traktor überrollte ihn in der Folge mit einem Rad, bevor dann ein abgestellter Peugeot RCZ die führerlose Fahrt stoppte. Der Traktor schob den weißen Peugeot noch gegen eine Blechwand der Tankstelle.

Am Traktor, am Peugeot und an der Blechwand entstanden Schäden, insgesamt geht die Polizei von einem fünfstelligen Schaden aus. Um den genauen Unfallhergang und die Unfallursache zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg an, eine Kraftfahrzeugsachverständigen hinzuzuziehen und die Zugmaschine sicherzustellen. Die Polizei informierte zudem das Dezernat für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium in Gießen. (red)