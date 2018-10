Trauer um Klaus Koch

Als Klaus Koch 1964 als junger Pfarrvikar nach Breidenstein kam, wäre er am liebsten sofort wieder fortgegangen, so „abgeschnitten von der Welt“ kam ihm die Gegend vor. Doch er blieb. 1965 wurde er „Pfarrer auf Lebenszeit“ in Breidenstein. Bis zu seinem Ruhestand, in den er 1997 verabschiedet wurde, war er dort tätig. Und auch danach blieb er der Gemeinde verbunden. Ob Festgottesdienste oder Bestattungen von Gemeindemitgliedern – er kam immer wieder von seinem Wohnort Caldern zurück an seine ehemalige Wirkungsstätte.

Sein Theologiestudium hatte Klaus Koch in Bethel und Heidelberg absolviert. Danach hatte er zunächst als Pfarrvikar in Steinfischbach im Taunus gearbeitet, wo er 1962 ordiniert wurde. In seiner Zeit im Hinterland war er dann nicht nur als Pfarrer in Breidenstein tätig. Von 1969 bis 1975 war er stellvertretender Dekan im Evangelisch-lutherischen Dekanat Biedenkopf, an dessen Spitze er von 1975 bis 1984 gewählt wurde. Zudem gehörte Koch eine Wahlperiode lang der Synode der Landeskirche an.

Im Ruhestand fand Koch eine neue Heimat auch in geistlicher Hinsicht in Marburg, wo er viele Gottesdienste in der Universitätskirche leitete. Von 2002 bis 2009 war er Konventsältester der Evangelischen Michaelsbruderschaft in Hessen.

Ein Herzensanliegen für Klaus Koch war die heute in Biedenkopf beheimatete Diakoniestation Wallau, deren Gründung er 1978 gegen manche Widerstände betrieb. Für seine Rolle als „Geburtshelfer“ der Station und deren Zweigstelle in Allendorf/Eder zeichnete ihn das Diakonische Werk 1998 mit dem Kronenkreuz in Gold aus.

1989 hat Klaus Koch sich gewünscht, dass ihm „noch einige Jahre segensreichen Wirkens in Breidenstein und Wiesenbach, im Breidenbacher Grund und im Dekanat Biedenkopf gegeben sind.“ Am Ende sind es fast 30 Jahre geworden.

Pfarrer Klaus Koch wird am Samstag, 27. Oktober, auf dem Friedhof in Breidenstein zu Grabe getragen. Die Trauerfeier beginnt um 13 Uhr. (klk/eöa)