Trio überfällt Frau (58) im Schlossbergcenter

Marburg Drei Frauen haben am Samstag eine 58-Jährige im Schlossbergcenter überfallen. Die erste schüttete ihr Kaffee ins Gesicht, die zweite versetzte ihr einen Stoß, die dritte schnappte sich ihr Portemonnaie. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 16.10 Uhr an der Rolltreppe. Entwendet wurden bei dem Vorfall über 1000 Euro. Von den weiblichen Tatverdächtigen liegt nur eine vage Beschreibung vor. Zwei sind etwa 25 Jahre alt, eine davon trug ein Baby auf dem Arm. Die dritte aus der Gruppe soll etwas älter sein. Die Kripo bittet um Hinweise zu den drei Frauen an (0 64 21) 40 60. Außerdem suchen die Beamten einen Zeugen, der den leeren Kaffeebecher nach der Attacke entsorgte. (red)