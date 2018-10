Umbau der Ampelanlage dauert sechs Wochen

VERKEHR Provisorium regelt bis Ende November die Landesstraßen-Kreuzung in Niedereisenhausen

Steffenberg-Niederei-senhausen Fast 30 Jahre alt ist die Ampel an der großen Landesstraßenkreuzung in Niedereisenhausen. In den kommenden sechs Woche wird sie ausgetauscht.

