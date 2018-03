Unbändige Freude über den Start

Zum zweiten Mal ist Special Olympics mit seinen Landesspielen zu Gast in Marburg. Das Georg-Gaßmann-Stadion und viele andere Sportstätten der Stadt gehören bis Donnerstag den behinderten Sportlern, ihren Betreuern und den Zuschauern dieser ganz besonderen Wettbewerbe.

Buntes Programm drumrum: Tauchen üben oder im Drachenboot auf der Lahn fahren

Welch unbändige Vorfreude bei den Teilnehmern herrschte, merkten die Besucher und Helfer schon beim Einzug der Athleten. Im strömenden Regen ging es über das Stadionrund zur Haupttribüne. Winken und lachen war angesagt.

Zauberer Juno führte durchs Programm, Stadträtin Kerstin Weinbach und der hessische Special-Olympics-Vorsitzende Clemens Traugott hielten die offiziellen Reden und freuten sich auf die Vielfalt an Wettbewerben.

Sehr stolz waren Maria Weigand, Manuel Fischer (beide BC Marburg), Taga Emül, Lea Groß (beide Hilda-Heinemann-Schule, Dautphetal) sowie Marcel Hein und Tom Bieker (Hinterländer Werkstätten). Sie durften die Special-Olympics-Fahne durch das Stadion tragen. Dort weht sie nun bis Donnerstag. Ein paar Minuten später machten sich als Fackelläufer dann Dirk Ohmann (Hinterländer Werkstätten), Tanja Pusch (BC Marburg) und Furkan Hasgü (Hilda-Heinemann-Schule) auf den Weg. Ohmann erklomm dann noch ein paar Stufen und entzündete das Special-Olympics-Feuer.

Längst haben die Athleten und ihre vielen Trainer das Spektrum der Sportarten erweitert und so gibt es in Marburg neben den klassischen Leichtathletikwettbewerben und den Turnieren in Basketball und Fußball sowie dem Judo und Schwimmen auch noch Boccia und Kanufahrten.

Daneben dürfen die vielen Aktiven und ihre Betreuer während ihrer drei Tage in Marburg auch an verschiedenen Gesundheitsprogrammen teilnehmen, sich im Tauchen üben oder im Drachenboot auf der Lahn fahren. Die Stadt wird in Gruppen erkundet und es wird viel gefeiert. So steigt am Mittwochabend ab 19 Uhr in der Großsporthalle eine große hr3-Party mit Showeinlagen. Wenn am Donnerstag um 14 Uhr die Abschlussfeier im Stadion beginnt, sind die vielen Medaillen verteilt.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Die Wettbewerbe laufen am Mittwoch von 9 bis 17 Uhr und am Donnerstag noch von 9 bis 13 Uhr.

Detaillierte Infos gibt es auf www.specialolympics-hessen.de.