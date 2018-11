Unbekannte lösen die Radmuttern am Caddy

Polizei Fahrer wird frühzeitig aufmerksam

Dautphetal-Mornshausen/ Als er den blauen Caddy am Donnerstag, 22. November, gegen 16 Uhr, in der Kreuzstraße abstellte, war noch alles in Ordnung. Der Wagen fuhr bis dahin ohne unbekannte Geräusche und ohne technische Probleme. Am Freitag, gegen 4.10 Uhr bemerkte der Fahrer auf dem Weg zur Arbeit neue, absolut untypische Geräusche. Er hielt an und überprüfte sein Auto. Dabei stellte er am Rad vorne links drei mutwillig gelöste Radmuttern fest. Dank der frühzeitigen Reaktion entstand kein weiterer Sachschaden.Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

