Und täglich grüßt der Müllhaufen

Säcke voll mit Windeln, große und kleine Blechdosen, die zerborstene Frontscheibe eines Autos, Computer-Bildschirme und anderer Elektroschrott – Abfall in allen Variationen lesen die Mitarbeiter des Bad Endbacher Bauhofs an dieser einen Stelle regelmäßig auf. „Es vergeht leider kaum eine Woche, an der nicht illegaler Müll bei den Glascontainern vorgefunden wird“, berichtet Ingo Plaum, Leiter des Fachbereichs Ordnungswesen und Bürgerservice der Gemeinde.

Die hat im „Oi Bleedche“ die Rubrik „Ärgernis der Woche“ geschaffen. Hier finden sich regelmäßig Fotos von dem kleinen Müllplatz wieder – verbunden mit einem Appell an die Bürger, Beobachtungen zu den Verschmutzungen doch dem Ordnungsamt zu melden.

Kann der Verursacher ermittelt werden, muss er mit einem Bußgeld rechnen und auch die Entsorgungskosten tragen. Für die muss sonst die Gemeinde aufkommen. Ein vierstelliger Betrag, so schätzt Plaum, fällt jährlich bei der Kommune für die zusätzliche Abfallbeseitigung an. Die ungewollte Müllkippe entsteht lediglich an den Glascontainern am Einkaufzentrum. Meist in den späten Abend- beziehungsweise Nachtstunden schlagen die Umweltsünder dort zu.

Ordnungsamt nimmt Hinweise entgegen

„An anderen Plätzen in der Gemeinde taucht dieses Problem glücklicherweise nicht auf“, erklärt Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD). Auch er hofft, dass die Verschmutzungen schnell ein Ende nehmen.

Hinweise zu der illegalen Abfallablagerung an den Glascontainern nimmt der Fachbereich Ordnungswesen und Bürgerservice unter (0 27 76) 8 01 43 entgegen. (mi)