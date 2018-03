Unfallflucht: Dautphetals Bürgerbus beschädigt

Der Schaden am weißen Mercedes-Kleinbus liegt in einer Höhe zwischen 1,20 und 1,34 Meter und muss demnach von einem größeren Fahrzeug, eventuell einem Lkw oder einem Kleinlastwagen verursacht worden sein, teilt die Polizei mit.

Die Unfallzeit war bereits zwischen Donnerstag, 15. Februar, und Montag, 19. Februar. Der Bürgerbus stand in dieser Zeit auf dem Parkplatz zwischen den Einkaufsmärkten Aldi und Lidl in der Gladenbacher Straße in Dautphe. Möglicherweise kam es beim Vorbeifahrern oder beim Rangieren zu der Kollision.

Mindestens 800 Euro Schaden

Der Schaden am Bus befindet sich hinten links am Kotflügel und an der Beleuchtung und beläuft sich auf mindestens 800 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher ergaben sich bislang nicht. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann sachdienliche Angaben machen?

Hinweise an die Polizei Biedenkopf, (0 64 61) 9 29 50. (crö)