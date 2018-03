Unterstand auf Feld brennt

Marburg (red). Am Sonntagnachmittag hat ein Unterstand auf einem Feld nahe der Hermannstraße in Marburg gebrannt. In dem Unterstand waren alte Reifen, Stroh und eine landwirtschaftliche Maschine gelagert. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 17 Uhr alarmiert. Der Unterstand brannte komplett ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Die Brandursache steht nicht fest. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise unter Telefon: (0 64 21) 40 60.