Unwetter flutet Teile von Kirchhain

Nach dem heißesten Tag des Jahres brauten sich vornehmlich im Hinterland und dann auch im Lahn-Dillkreis am späten Dienstagnachmittag erste Gewitterzellen auf. Kurz nach 18 Uhr nahm die Katastrophe ihren Lauf.

Sorgten zunächst heftige Windböen für umgestürzte Bäume auf auf der B3 bei Cölbe-Schönstadt und nahe Marburg-Bauerbach, entluden die Regenmassen sich den Ortsteilen Stausebach und Niederwald. Der Regen flutete sodann Teile der Kirchhainer Kernstadt, sorgte aber auch im Teilen von Amöneburg und später auch in Stadtallendorf und Neustadt für Land unter.

Die Dautphetaler Feuerwehr hatte zum Zeitpunkt der Alarmierung ihr Fahrzeug noch für Vegetationsbrandbekämpfung ausgerüstet und musste erst einmal 3000 Liter Wasser ablassen, um innerhalb von 15 Minuten auf „Unwetter“ umgebaut zu haben, heißt es in einer Mitteilung in den sozialen Netzwerken. Mit den leistungskräftigen Pumpen wurden in Kirchhain mehrere Straßenzüge erkundet und abgearbeitet. Zur Unterstützung rückten noch Einheiten der Feuerwehren Marburg, Weimar, Gladenbach und Wetter an.

Bis in den frühen Mittwochmorgen arbeiten die etwa 150 Kräfte rund 140 Einsatzstellen ab

Zudem wurde im Rathaus eine Technische Einsatzleitung des Landkreises eingerichtet. Für die Dautphetaler endete der Einsatz in Kirchhain nach eigenen Angaben um 3.18 Uhr. Zwei Stunden später waren dann alle Gerätschaften gereinigt und das Gerätehaus verschlossen.

Kirchhains Bürgermeister Olaf Hausmann sprach am Mittwochmorgen von rund 140 Einsatzstellen, die bis in die Nacht abgearbeitet wurden, darunter befand sich auch das weitläufige Gelände der Alfred-Wegener-Schule sowie die Grundschule. Aufgrund der in der Nacht bemerkten Schäden war dort noch am späten Dienstagabend der Schulunterricht von Landrätin Kirsten Fründt (SPD) abgesagt worden. Mittlerweile steht aber fest, dass die Kinder am Donnerstag wieder in die Schule kommen können.

Neben den Wassermassen, die zum Teil gewaltig aus der Kanalisation drückten, gab es auch zahlreiche Sturmschäden. Im Annapark und im Freibad sind nach Angaben des Bürgermeisters Bäume umgestürzt.

Ein Altenheim in Kirchhain war zeitweise ohne Strom. Autos standen teilweise bis zum Radkasten im Wasser und waren nicht mehr fahrbereit. An zahlreichen Stellen waren Straßen überflutet und nicht mehr befahrbar. In Kleinseelheim hatte ein Blitz in das Dach eines Wohnhauses eingeschlagen. Der Dachstuhlbrand war schnell gelöscht, verletzt wurde niemand. Im Ort standen auch Straßen unter Wasser.

In Rauschenberg-Schwabendorf hat ein umgeknickter Strommast einen Stromausfall verursacht. Noch am Abend war die Versorgung jedoch wieder hergestellt.

Die Feuerwehren aus Bracht und Albshausen rückten zu mehreren Einsätzen wegen umgeknickter Bäume aus. (red/ll)