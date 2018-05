Unwetter trifft Marburg

Einsätze Heftige Regenfälle in der Universitätsstadt

Auch im Schlossbergcenter in der Marburger Innenstadt hat es wieder einen Wassereinbruch gegeben, der einen Feuerwehreinsatz erforderte. (Foto: M. Meistrell)

Auch im Schlossbergcenter in der Marburger Innenstadt hat es wieder einen Wassereinbruch gegeben, der einen Feuerwehreinsatz erforderte. (Foto: M. Meistrell)

Marburg Am Dienstagabend hat es auch in Teilen des Kreises Marburg-Biedenkopf die vorhergesagten schweren Gewitter gegeben. Land unter hieß es in Teilen der Marburger Innenstadt.