Ursache für Tod bleibt ungeklärt

POLIZEI Ermittlungen sind abgeschlossen

Marburg-Biedenkopf Am 22. April war ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf auf einer Wiese in Ewersbach tot aufgefunden worden. Die Ermittlungen in dieser Sache sind nun abgeschlossen.

