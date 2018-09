Vandalismus: Täter schlagen wieder zu

Zum vierten Mal innerhalb weniger Wochen haben Unbekannte das Vereinsheim am Sportplatz ins Visier genommen und dort gewütet. Teile der Fassade, ein Rollladen, eine Tür sowie das Leuchtschild wurden mit Pizza beschmiert und die Beregnungsanlage für den neu eingesäten Rasen herausgerissen.

Dadurch seien rund 20 Kubikmeter Wasser verloren gegangen, sagte Vorstandsmitglied Jürgen Pitzer. Erst vor wenigen Monaten war in das Vereinsheim eingebrochen worden – sogar dreimal.

Der jüngste Vorfall muss sich nach dem Heimspiel gegen den früheren Spielpartner FC Kombach am vergangenen Sonntag ereignet haben. An diesem Tag sei noch alles in Ordnung gewesen, sagte Pitzer.

Der Verein hat den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige gebracht und hofft nun darauf, die Verursacher ermitteln zu können. (val)