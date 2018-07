Verdächtiger beißt zu: 59-Jähriger verletzt

Abgespielt haben soll sich die Tat laut Polizei gegen 23 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Kernstadt. Wie die Polizei berichtete, griff der 47-jährige Verdächtige das Opfer ohne erkennbaren Grund im Keller an und biss zu. Bewohner griffen ein und verhinderten weitere Attacken des aggressiven Mannes.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Verdächtige wurde in Gewahrsam genommen und anschließend in eine Psychiatrie eingewiesen. Die Ermittlungen zum Motiv des Mannes dauern an. (red)