Von Christian Röder

Vereine zeigen, was sie zu bieten haben

STADTFEST Der „Baum der Vielfalt“, ein 13-Tonnen-Lkw, Airbrush-Grenzgangs-Tattoos und vieles mehr

Biedenkopf Öffentlichkeitsarbeit auf die charmante Art: 15 Gruppen, Vereine und Organisationen aus Biedenkopf haben sich am Stadtfestsonntag in Schul- und Bachgrundstraße präsentiert. Die Besucher sahen einen Querschnitt des ehrenamtlichen Engagements in Biedenkopf.

