Von Hartmut Bünger

Verfahren geht seinen Gang

Krummacker Große Mehrheit für Änderung des Bebauungsplans

Biedenkopf Was manche Anwohner des Gewerbegebiets „Krummacker“ in Wallau vielleicht im Stillen erhofft hatten, ist nicht eingetreten: Die Stadtverordneten haben am Donnerstag grünes Licht gegeben für das weitere Verfahren, den Bebauungsplan für das Gebiet zu ändern.

Copyright © mittelhessen.de 2017