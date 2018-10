Von Sascha Valentin

Verkehr ist das große Problem

Versammlung Frohnhäuser klagen über missachtete Schilder und zu schnelles Fahren

Gladenbach-Frohnhausen Die Bürger in Frohnhausen sind unzufrieden mit der Verkehrssituation auf ihrer Ortsdurchfahrt. An allen drei Ortseingängen werde viel zu schnell gefahren und die Beschilderung teilweise ignoriert, klagten sie in der Bürgerversammlung.

